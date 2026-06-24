Севастополь временно обесточен после удара ВСУ по объектам городской энергетики. Данную информацию подтвердил губернатор Михаил Развожаев.

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности», – отметил Развожаев в соцсетях.

И добавил: «Экономьте заряд телефонов. Используйте гаджеты только для экстренной связи. Отключите фоновые приложения, уберите яркость на минимум. Не перегружайте сеть. Когда дадут свет – не включайте все электроприборы сразу. Сохраняйте спокойствие. Паника – это то, на что рассчитывает противник. Помогайте тем, кто рядом, особенно пожилым соседям».

Севастополь, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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