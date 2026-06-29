Загорелись виноградники и лесная подстилка: в Севастополе отразили две атаки дронов ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что российские военные минувшей ночью и утром отразили две атаки ВСУ на города.

«Всего за минувшие сутки сбито 29 БПЛА», – написал он в «Максе».

По данным спасательной службы города, пострадали четыре частных дома – в них разбиты окна и повреждены кровли.

Из-за падения обломков сбитых БПЛА под Севастополем загорелась хвойная подстилка на площади 8 Га, обнаружено 13 очагов. В ликвидации возгорания за Черноречьем привлечены 59 человек и 15 единиц техники.

В районе села Полюшко также из-за падения фрагментов сбитого дрона загорелись виноградники, добавил Развозжаев. Пожар на площади 200 «квадратов» оперативно потушили.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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