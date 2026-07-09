Из-за атак ВСУ на энергосистему Севастополь отказался от новой смены в детских лагерях

В Севастополе не будут проводить следующую смену в детских оздоровительных лагерях. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, решение принято с учетом атак со стороны вооруженных формирований Украины.

«Вторые смены в лагерях «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» прошли по плану. Все необходимые ресурсы с учетом краткосрочных перебоев с электроэнерегией мы предусмотрели. Но из-за атак на энергосистему Крыма и Севастополя есть риск, что свет могут отключать на несколько суток. Ради безопасности детей мы решили третью смену в детские лагеря не завозить. 14-15 июля лагеря закончат вторую смену, и дети вернутся домой», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее в Крыму в целях безопасности были приостановлены бронирование, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления с 22 июня. Ограничение действует до 1 сентября.

В Крыму и Севастополе 26 июня введен режим ЧС регионального характера на фоне массированных атак со стороны ВСУ.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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