В Севастополе эвакуируют пляжный кемпинг из-за упавших обломков БПЛА

Ночью над Севастополем уничтожили 15 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Никто из людей не пострадал, однако из-за падения обломков сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа Инжир.

По информации губернатора, возникло два очага возгорания. «Спасатели и работники лесхоза эвакуируют людей с кемпинга на пляже Инжир. Ситуация под контролем. На месте работают все необходимые службы», – уточнил Развозжаев в своем Max-канале.

Кроме того, в районе Фиолентовского шоссе из-за упавших фрагментов дронов повреждены четыре автомобиля, добавил губернатор.

Утром в Севастополе вновь объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских БПЛА.

Обновлено. В городе работает система ПВО и мобильные огневые группы. По последним данным, сбито три дрона в районе Северной стороны и Гагаринском районе, сообщил Развозжаев.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube