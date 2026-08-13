Поджидала около лавочки: в Севастополе женщина подорвала военнослужащего

Военнослужащий Минобороны России погиб в Севастополе в результате взрыва. По подозрению в подрыве офицера задержана 32-летняя россиянка, она действовала по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

УФСБ по горячим следам задержана гражданка РФ, подозреваемая в совершении подрыва военнослужащего Министерства обороны России, заявили в спецслужбе. «В результате взрыва мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью», – сказано в сообщении.

По информации УФСБ, женщина 1994 года рождения совершила подрыв по заданию украинских спецслужб. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.

Как заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, задержать террористку по горячим следам сотрудникам ФСБ помогли бдительные прохожие. «Таких людей город должен знать – обязательно отметим их поступок», – написал он в «Максе». Развозжаев добавил, что задержанная уже дает показания и в содеянном не раскаивается.

Канал SHOT, в свою очередь, сообщает, что исполнительница теракта поджидала, когда военнослужащий пройдет мимо скамейки, рядом с которой была заложена самодельная бомба. Взрывное устройство она привела в действие с помощью пульта. По разным данным, бомба могла находиться в урне или под скамейкой. Канал «112» пишет, что жертвой атаки стал капитан 1-го ранга. По сообщениям СМИ, рядом с местом взрыва видели подозрительную женщину с рюкзаком.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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