Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь: сбито 10 БПЛА

В Севастополе силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, на данный момент уничтожено 10 вражеских дронов. «Сбито 10 БПЛА в районе Фиолента, Северной стороны и Балаклавском районе», – написал Развозжаев в «Максе».

Он попросил горожан покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее Развозжаев сообщал о сбитии четырех БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе.

Севастополь, Наталья Петрова