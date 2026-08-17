Житель Севастополя передавал Украине данные о военных объектах

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе агента украинской разведки, передававшего Киеву данные о военных обьектах. Кроме того, мужчина готовил тайники с компонентами самодельных бомб.

По данным спецслужбы, 54-летний житель Севастополя был завербован Службой безопасности Украины через мессенджер Теlеgram. По заданию куратора украинский агент собирался и передавал противнику сведения об объектах Минобороны России в регионе.

Кроме того, мужчине были даны задания по перезакладке схронов с компонентами взрывных устройств. В одном из таких тайников в лесополосе на территории Севастополя силовиками обнаружены взрывчатка на основе гексогена массой 476,8 граммов и электродетонатор военного назначения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигурант заключен под стражу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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