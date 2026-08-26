Черное море у Севастополя «трясет» второй день подряд

У побережья Севастополя днем в среду произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

По ее словам, толчки зафиксированы в 14:19 мск в Черном море в 15 километрах от мыса Фиолент. Как отметила специалист, удар подземной стихии ощущался в самом Севастополе, информацией об этом горожане активно делятся в Сети.

Надо отметить, землетрясение у Севастополя регистрируется второй день подряд. Вчера вечером точки магнитудой 2,9 были зафиксированы также в 15 км от Фиолента.

Ранее сообщалось о землетрясении у берегов Севастополя ночью 17 августа. Сила толчков составила 3,4 балла по шкале Рихтера. Тогда землетрясение не ощущалось, так как произошло в Черном море на расстоянии 50 км от побережья.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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