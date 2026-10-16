В Севастополе задержали мошенницу за аферы с топливом на 14 млн рублей

В Севастополе задержали женщину, которая промышлял аферами с закупками топлива. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, 37-летняя местная жительница договаривалась с местными предпринимателями о поставках бензина и дизеля, получала деньги, а затем продавала закупленное топливо и присваивала выручку, либо сразу переставала выходить на связь.

«Общий ущерб от противоправной деятельности составил порядка 14 миллионов рублей. Мошенницу задержали при силовой поддержке бойцов СОБР «Сокол» Росгвардии. Во время обыска в ее квартире оперативники обнаружили и изъяли документы, флэш-накопители и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что ранее злоумышленница уже была судима и находилась на испытательном сроке за предыдущие махинации. Возбуждены уголовные дела. Фигурантка заключена под стражу.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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