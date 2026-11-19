В Севастополе с сегодняшнего дня введены ограничения на продажу бензина на АЗС «Атан» и «ТЭС». За один раз водители смогут заправить полный бак машины и приобрести не более 20 литров топлива в канистры. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Он объяснил введение лимитов ажиотажным спросом на бензин. «Некоторые продолжают скупать бензин и заливать его в канистры – по 200-300, а то и по 500 литров за раз. В результате образуются очереди, а обычные люди не могут заправить свои автомобили и обеспечить себя необходимым количеством топлива», – написал Развозжаев в своем канале в «Максе».

Губернатор сообщил о большом количестве жалоб от севастопольцев на очереди и чрезмерную закупку бензина отдельными водителями, которые получают власти города.

«Наша задача – обеспечить доступ к бензину для всех, а не допустить, чтобы одни запасались сотнями литров, пока другие не могут заправить даже свои автомобили», – подчеркнул он.

На прошлой неделе Развожаев сообщил, что власти рассматривают возможность возвращения лимитов на продажу топлива при образовании искусственного ажиотажного спроса на него. При этом, указал он, проблем с поставками бензина в город нет, имеют место только кратковременные и локальные перебои.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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