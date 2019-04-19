Директор комбината «сэкономила» в свой карман почти 2 миллиона

Десять лет тюрьмы грозит директору красноярского комбината школьного питания Алене Ахвердиевой, задержанной по подозрению в мошенничестве.

Муниципальный комбинат питания кормит 90 школ Красноярска и фактически является монополистом. Чем и как там кормят детей, в последнее время постоянно интересовало и родителей учеников, и депутатов, а также Роспотребнадзор. Но городская администрация многочисленные жалобы игнорировала.

Сейчас директор предприятия задержан. Подробности пока не разглашаются. Но в сам комбинат не попасть – проезд закрыт, внутрь не пускают. Весь день здесь работают правоохранители. Они изучают финансовую документацию. Отчитываться о деятельности муниципального комбината питания приходится Наталье Бобровой – руководителю департамента соцполитики. Именно она сегодня контролирует комбинат.

Долго искать нарушения ревизорам не пришлось. «Сотрудниками отдела экономической безопасности установлено, что муниципальное предприятие в 2018 году перевело поставщикам денежные средства в размере 1,9 млн рублей за фактически не поставленные продукты питания», – прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД России по краю Владимир Юрченко.

Кроме того, Роспотребнадзор выяснил: во многих школах при шестидневке по субботам дети остаются без обедов, продукты для учеников часто не первой свежести, их состав оставляет желать лучшего, зато для учителей и администрации – отдельное меню. В детском же рационе используют запрещенные продукты – варено-копченую колбасу со специями, усилителями вкуса и красителями. Также, по данным ведомства, детям не выдают положенные им холодные закуски и свежие овощи.

Ранее в ситуацию помимо депутатов пытались вмешаться общественники, но результата это не дало. «Уже на тот период времени антимонопольный комитет направлял два предписания по поводу злоупотреблений. Уголовные дела не были возбуждены, но я думаю, что это недолгий процесс, когда это произойдёт», – отметила председатель союза «Торговое единство» Варвара Безруких.

Нынешнему директору муниципального комбината питания Алене Ахвердиевой за мошенничество грозит 10 лет тюрьмы. Чиновникам городской администрации, которые якобы контролировали ее работу, депутаты горсовета предложили написать заявление на увольнение.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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