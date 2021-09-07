На ММСК подвели итоги деятельности комиссии по трудовым и производственным вопросам

На Медногорском медно-серном комбинате (предприятие металлургического комплекса УГМК) подвели итоги деятельности комиссии по трудовым и производственным вопросам, которая совместно с профсоюзом была создана в мае текущего года с целью решения наиболее актуальных вопросов условий труда.

В ее состав вошли шестнадцать опытных работников предприятия из семи главных и вспомогательных цехов комбината. За истекший период на рассмотрение комиссии поступило 82 вопроса, 61 из них решен положительно. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК, к примеру финансирование затрат на обеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой возросло с 40 млн. руб. до 70 млн рублей за истекший период. На 10% увеличилась стоимость талона лечебно-профилактического питания, которое обеспечивается за счет средств предприятия. Кроме того, средства были направлены на приобретение бытовой техники (холодильники, кондиционеры, кулеры, и т.д.). Общая сумма затрат, направленная предприятием на улучшение условий охраны труда работников в 2021 году, составит более 90 млн рублей.

«Следует отметить, что совместная комиссия полностью оправдала необходимость своего создания. Нам удалось не только максимально быстро реагировать на каждое обращение, но и оперативно решать поставленные вопросы по ремонту технологического оборудования, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, улучшению условий труда и ремонта бытовых помещений и др. Мы согласовали доплаты за работу в аномально жарких месяцах, ввели в действие актуализированное Положение об оплате труда металлургов. Обращаю внимание, что комиссия продолжает свою работу. Призываю всех, кто заинтересован в поступательном развитии градообразующего предприятия использовать такую форму взаимодействия, доказавшую свою эффективность», – пояснил генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.

Среди актуальных вопросов работы комиссии был ход ремонтно-восстановительных работ в медеплавильном цехе, где выполнены ремонты двух шахтных печей с установкой новых флюсовых бункеров, осуществлены плановые ремонты плавильного агрегата «Победа» и конвертера №3. На участке брикетирования произведен ремонт сушильной печи №1 с полной заменой корпуса. На сегодняшний день все медеплавильные печи и агрегаты находятся в рабочем состоянии. Общие затраты на ремонтные работы в период с мая по август составили около 128 млн рублей.

«Работа комиссии была открытой, гласной и прозрачной. Мы фиксировали все обращения, которые поступали к нам в ходе встреч членов комиссии в трудовых коллективах, а также через руководителей подразделений и профсоюзный актив. В цехах и отделах заметен позитивный сдвиг в оценке деятельности комиссии и руководства предприятия по результатам обратной связи с работниками. Немалая заслуга в этом отводится возобновленным культурным и спортивным мероприятиям, которые служат сплочению коллектива», – рассказывает председатель профсоюзной организации ММСК Марсель Солодкий.

Добавим, что в содержательную часть информационного взаимодействия руководства комбината с работниками ММСК, которые проводятся в цехах ежемесячно, добавились регулярные встречи с главой города, где обсуждаются текущие вопросы движения общественного транспорта, ремонта дорог, работы учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. За прошедшее лето в рамках этой работы отремонтирован участок автомобильной дороги рядом с комбинатом, благоустроены 11 дворовых площадок, 4 автобусных павильона и др. Медногорский МСК участвует в большинстве этих проектов и при поддержке Уральской горно-металлургической компании последовательно реализует политику по созданию комфортный городской среды проживания для своих работников и жителей города Медногорска.

Отметим, что помимо ММСК в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ООО «Оренбургский радиатор» (г. Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции, и ПАО «Гайский ГОК» (г. Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике.

Медногорск, Елена Васильева

Медногорск. Другие новости 07.09.21

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