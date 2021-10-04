Ветераны ММСК приняли участие в спортивно-творческом марафоне «Территория Life»

Ветераны Медногорского МСК (предприятие металлургического комплекса УГМК) отметили День пожилого человека на спортивных площадках загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка».

Сорок активистов ветеранской организации ММСК получили приглашение от коллектива градообразующего предприятия принять участие в спортивно-творческом марафоне «Территория Life» или «Территория жизни», который был организован культработниками городского Дома культуры «Юбилейный». Основной замысел отдыха на свежем воздухе – движение в игре. Ветераны разделились на 5 команд по 8 человек. Капитаны получили маршрутные листы с шестью остановками, где участникам предлагались различные игры и задания на командообразование (тимбилдинг).

«Коллективистский дух, который присущ ветеранам со времен работы на металлургическом предприятии, проявился и в этом шуточном спортивном марафоне. Взаимовыручка, чувство юмора, соревновательный азарт – эти качества помогали пожилым людям сбросить годик другой и обрести уверенность в активном движении», – рассказала начальник отдела социального развития ММСК Татьяна Дручинана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК Холдинга, социальная поддержка ветеранов является важным направлением в деятельности комбината. Сегодня в рядах ветеранской организации градообразующего предприятия порядка полутора тысяч пожилых людей. Среди них участники войны и труженики тыла, обладатели заслуженных правительственных наград и званий. С вхождением ММСК в состав УГМК забота о ветеранах приняла системный характер. Было создано добровольное общественное объединение, повседневную работу которого координирует совет численностью 18 человек.

« Это активные люди, имеющие богатый жизненный и профессиональный опыт. У каждого члена совета свое направление работы, распределенное по названиям цехов комбината. Например, в списке бывших работников медеплавильного цеха насчитывается более 300 человек. Ведется постановка на учет вновь прибывающих членов организации, контролируется исполнение намеченных планов по оказанию необходимой помощи пожилым людям», – рассказала председатель совета ветеранов ММСК Татьяна Ануфриева.

« Ветераны комбината живо интересуются достижениями коллектива металлургов. Для них организуются ознакомительные экскурсии, они могут увидеть вновь построенные производственные объекты, поговорить с работниками основных цехов и поделиться воспоминаниями о былых трудовых буднях», – говорит заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам ММСК Татьяна Веденеева.

Для осуществления своей деятельности ветеранская организация ежегодно получает от предприятия необходимые средства. В смете расходов предусмотрена материальная поддержка пожилым людям, финансирование оздоровительных мероприятий в здравнице комбината – профилактории «Металлург» и загородном лагере «Лесная сказка». В практике членов совета посещение на дому тяжелобольных и приобретение лекарств, вручение подарков юбилярам и другие акции с участием молодежной и профсоюзной организации ММСК.

«За вашими плечами большая жизнь. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Особое уважение к вам вызывает активное участие в общественной жизни города, неравнодушное отношение к происходящим событиям на комбинате», – сказал генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков на встрече с ветеранами предприятия.

Медногорск, Елена Васильева

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