«УГМК-Застройщик» будет развивать курорт Шерегеш

Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области ждет масштабное развитие. В течение ближайших 15 лет «УГМК-Застройщик» при поддержке правительства Кемеровской области возведет на территории курорта современный проект с богатой инфраструктурой для жизни, работы, отдыха и развития. Строительство проекта начнется в июне 2022 года.

Пятнадцатилетнее инвестиционное соглашение по проекту комплексного развития многофункционального туристического района Шерегеш «Гора Зеленая» между региональным правительством и «УГМК-Застройщик» 13 ноября 2021 года подписали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Реализовать проект планируется в секторе «F» на двух участках площадью 140 га. Общая площадь реализуемых объектов оценивается в 1,4 млн м2 жилья и коммерческих помещений, что позволит создать 3 500 новых рабочих мест для жителей региона. Общий объем планируемых инвестиций – 112 млрд рублей. Предполагаемый срок реализации проекта – 15 лет. За это время в бюджеты различных уровней проект позволит направить 3,8 млрдруб.

На первом этапе реализации проекта, рассчитанном до 2026 года, предполагаемый объем строительства жилья составит 190 000 м2, а коммерческих объектов – 10 000 м2, что позволит создать 500 рабочих мест. На это «УГМК-Застройщик» планирует направить 17,6 млрд руб. При этом налогов будет выплачено в размере 885 млн.руб.

Рельеф территории курорта позволяет построить как малоэтажные здания апарт-комплексов и отелей в стиле альпийского шале, так и высотные здания с уникальной архитектурой. На первых этажах предполагается расположить коммерческую инфраструктуру: фитнес-центр с бассейном, рестораны, кафе с теплыми крытыми верандами, магазины, SPA-комплексы, винотеки и многое другое. За разработку архитектурной концепции проекта будет отвечать одно из ведущих проектных бюро России – «Архстройпроект-А». Объекты, спроектированные бюро в сотрудничестве с «УГМК-Застройщик», неоднократно были признаны лучшими в России по версии престижных градостроительных конкурсов, таких как «ТОП ЖК» ЕРЗ.рф и Urban Awards.

По словам генерального директора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, сегодня Шерегеш – второй по популярности горнолыжный курорт страны. Реализация проекта развития курортной зоны позволит кратноувеличить поток туристов и в сезон отпусков – летом, и в межсезонье. Поэтому одна из ключевых целей – это развитие жилой и коммерческой инфраструктуры, в первую очередь, для летних видов отдыха и спорта (прогулок на горном велосипеде, отдыха у открытого бассейна, тематических спортивных активностей – занятий йогой, стретчингом, игр в волейбол, бадминтон и много другого), а также создание площадок для событийного туризма.

«В экосистему жилого пространства целесообразно включить закрытые безопасные дворы, в каждом из которых появится lounge-зона с подогреваемым бассейном, детские игровые комплексы, workout-зона для тренировок на свежем воздухе, спортивный корт для летних и зимних игр, каток. В сочетании с коммерческой инфраструктурой на первых этажах получится комфортное и роскошное место для жизни. Что касается общественных пространств квартала, они будут объединены широким пешеходными аллеями с ландшафтным оформлением. Частью пешеходной зоны станут несколько площадей, где можно будет проводить ярмарки, концерты и фестивали вне зависимости от сезона. При этом мы хотим максимально сохранить уже имеющиеся «зеленые» зоны из взрослых деревьев. Шерегеш – жемчужина Сибири и заслуживает выдающейся архитектуры, не уступающей по современности мировым горнолыжным столицам и способной привлечь туристов не только из других регионов, но и из-за рубежа. Поэтому при создании концепции застройки квартала мы вдохновлялись популярными всесезонными курортами, к примеру,Шамони во Франции. У этих объектов точно такая же логика развития: горнолыжная инфраструктура в едином комплексе с жилыми апартаментами, отелями, магазинами и ресторанами», – рассказал Евгений Мордовин.

Уже сейчас будущие резиденты и инвесторы могут оставлять заявки на участие в проекте на сайте девелопера: http://ugmk-stroy.ru/, и при появлении планировочных решений и цен представители девелопера предоставят информацию. Можно будет купить апартаменты с отделкой от 30 м2. При этом для инвесторов будет предусмотрена схема «доверительного управления». Коммерческие помещения будут доступны для покупки и аренды.

Отметим, комплексное развитие территории курорта Шерегеш, в том числе строительство новых жилых и инфраструктурных объектов предусмотрено и принятой региональным правительством программой социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2024 года, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГМК.

Кемерово, Елена Васильева

Кемерово. Другие новости 12.11.21

Миграционный коллапс и рост социальной напряженности: правительство РФ снова идет против Путина и провоцирует кризис. / В Сургуте на ребенка набросились три бродячих собаки. / Мораторий на охоту поспособствовал: на Ямале увеличилось поголовье дикого северного оленя. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»