Медники подарили жителям города Учалы детскую спортивную площадку и фельдшерско-акушерский пункт

АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в рамках благотворительной деятельности построил в городском микрорайоне «Рудник» детскую спортивную площадку и фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня состоялась торжественная передача социальных объектов Учалинской центральной городской больнице и администрации ГП города Учалы.

«Участие в решении социально-экономических проблем района и города для Учалинского ГОКа – обычная практика, обусловленная принципами корпоративной социальной ответственности УГМК. В этом году благодаря эффективной работе коллектива комбината мы реализовали два крупных социальных проекта, пусть они служат долго, обеспечивая жителей качественной медико-санитарной помощью и безопасным детским отдыхом», – поздравил жителей микрорайона директор АО «Учалинский ГОК» Закария Гибадуллин.

Место для расположения блочно-модульного ФАПа руководство больницы и администрации города определило рядом с местной школой. Учалинский ГОК произвел на земельном участке полный комплекс строительных работ: участок был распланирован, отсыпан скальным грунтом и щебнем, заасфальтирован. Построен фундамент под блочно-модульное здание, к которому подведены необходимые коммуникации. Сама конструкция здания изготовлена на заводе, доставлена на место и собрана из готовых модулей.

В фельдшерско-акушерском пункте общей площадью 63 м2 есть кабинет приема, процедурный и смотровой кабинеты, помещение ожидания, санузел с доступом маломобильных групп населения, помещение для хранения медикаментов, помещение для персонала. ФАП полностью оснащен необходимой мебелью и оборудованием.

«До конца года мы подготовим лицензию, по ее получению ФАП официально начнет свою работу. Здесь будет организован первичный прием фельдшера с возложением обязанностей врача для 3200 человек взрослого и 800 детского населения микрорайона», – рассказал заместитель главного врача Учалинской ЦГБ Арслан Файзуллин.

На спортивной игровой площадке строительные работы тоже завершены. Территория разделена на три зоны: мини-футбольное поле, площадку для баскетбола и волейбола и площадку для игрового комплекса, вокруг которой разместилась беговая дорожка. Обе площадки для игры с мячом огорожены современной металлической сеткой. Пока на всех трех зонах уложено только асфальтовое покрытие, а мягкое резиновое появится не раньше весны – с установлением теплой и сухой погоды.

«Все, наверное, помнят, что здесь была единственная горка, которая каждую весну тонула в воде. Теперь на площадке разместились и игровые формы, и спортивный инвентарь, и тренажеры, – словом, в этой части микрорайона появился целый многофункциональный комплекс для детей любого возраста, что очень радует. Хочу поблагодарить руководство Учалинского ГОКа и УГМК за реализацию подобных социально-направленных проектов», – отметил глава администрации ГП г. Учалы Ильмир Газизов.

Учалы, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»