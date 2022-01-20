На ММСК подвели итоги работы совместной комиссии

На Медногорском медно-серном комбинате (предприятие металлургического комплекса УГМК) подвели итоги работы комиссии по трудовым и производственным вопросам – в 2021 году ММСК направил порядки 90 млн рублей на улучшение условий охраны труда работников.

Напомним, комиссия по трудовым и производственным вопросам была создана на предприятии совместно с профсоюзом в мае 2021 года с целью решения наиболее актуальных вопросов условий труда и организации производства. В ее состав вошли шестнадцать работников предприятия из главных и вспомогательных цехов комбината. За истекший период на рассмотрение комиссии поступило 114 вопросов, 97 из них решены положительно. Например, финансирование затрат на обеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой возросло с 30 млн руб. до 60 млн рублей. На 25 % увеличилась стоимость талона лечебно-профилактического питания, которое обеспечивается за счет средств предприятия.

«Решение о создании совместной комиссии было своевременным и необходимым, и оно полностью оправдало себя. Нам удалось максимально быстро реагировать на каждое обращение работников. Практически на каждом заседании комиссии присутствовали руководители подразделений, что позволяло полнее учитывать интересы сотрудников, изнутри знать проблемы в коллективах, действовать оперативно в разрешении возникающих производственных и бытовых вопросов, ремонту технологического оборудования и другое», – рассказал генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.

В активе комиссии – 21 заседание. На особом контроле были такие обращения по улучшению условий труда, как ремонты бытовых помещений, приобретение и установка кондиционеров, кулеров, холодильников и др. Среди оперативно решенных вопросов стало установление доплат за работу в условиях аномально высоких температур в летний период, введение в действие актуализированного Положения об оплате труда металлургов. Важной информацией были отчеты главного механика о ходе ремонтных работ в медеплавильном цехе. В целях обеспечения непрерывного цикла производства основной продукции были выполнены ремонты двух шахтных печей, плавильного агрегата «Победа» и двух конвертеров.

По рекомендациям членов комиссии вносились коррективы в организации качественного питания в рабочих столовых, работу душевых и парилки, освещение пешеходных дорожек и автостоянок, замену окон и дверей в служебных помещениях и пр.

«Актуальность работы совместной комиссии по решению производственных, бытовых и социальных вопросов не вызывает сомнений. Система реагирования на обращения работников была максимально упрощена. Это были звонки непосредственно в профком, личные встречи в трудовых коллективах цехов. Обратная связь с работниками показывает, что такой подход актуален и востребован», – рассказал председатель профкома Марсель Солодкий.

Добавим, что помимо непосредственно производственных вопросов работниками ММСК были подняты такие, как движение общественного транспорта, ремонт дорог, благоустройство детских площадок, работа учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Напомним, что помимо Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ПАО «Гайский ГОК», (г. Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике, ООО «Оренбургский радиатор» (г. Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции.

Медногорск, Елена Васильева

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