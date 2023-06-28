Нейросеть будет искать дефекты в проволоке «Сибкабеля»

Завод «Сибкабель» (входит в Холдинг Кабельный Альянс) приобрёл дефектоскоп, предназначенный для контроля качества поверхности токопроводящей жилы (ТПЖ). Задача устройства – выявлять дефекты на поверхности токопроводящей жилы и непрерывно контролировать точность размеров перед наложением бумажной изоляции.

Установка прибора на линии бумагообмотки даёт возможность проводить оценку качества и геометрических размеров жилы непрерывно в процессе производства по всей длине изделия. Исключение человеческого фактора позволяет практически со 100% вероятностью определить скрытые дефекты и выйти на более качественный уровень, тем самым зарекомендовав себя на потребительском рынке, пояснили в пресс-службе УГМК.

Определение дефектов изоляции происходит с помощью оптических камер высокого разрешения, а также программного обеспечения с искусственным интеллектом, основанном на самообучаемой нейросети. При обнаружении выхода проволоки за указанные допуски геометрических размеров, отклонений по цветовому градиенту или механического повреждения система выдает сигнал оператору через световую индикацию и производит автоматический останов бумагообмоточной линии для дальнейшего устранения данного дефекта.

Оборудование способно сохранять информацию о выявленных дефектах в своей памяти, а также поддерживает возможность передачи данных по системе АСУТП на сервер предприятия для последующей обработки инженерными службами.

«Требования к качеству кабельной продукции со стороны заказчиков постоянно растут, поэтому завод приобретает самое современное оборудование. Использование искусственного интеллекта – это новый шаг в развитии предприятия. Это позволит быстро выявлять и устранять производственные дефекты, что сделает нашу продукцию ещё более качественной», – отметил и.о. директора завода «Сибкабель» Сергей Липовка.

Томск, Елена Васильева

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