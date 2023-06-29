Гайский ГОК построил для детей современный спорткомплекс

Гайский ГОК профинансировал строительство большого уличного спортивного комплекса в загородном детском лагере «Солнечная горка», находящемся в Гае. На площади 3300 кв. метров разместились: универсальные площадки для футбола, волейбола, баскетбола, беговая дорожка, площадка для игры в бадминтон, оборудованное место для прыжков в длину. Установлено множество различных тренажеров – «рукоход», гимнастические брусья, «шведская стенка» и др.

На всех спортивных локациях уложено травмобезопасное бесшовное резиновое покрытие, которое характеризуется морозоустойчивостью, износостойкостью, водонепроницаемостью, а также обладает антискользящим эффектом. Футбольное поле площадью 800 кв. метров покрыто искусственным газоном.

« Комбинат всегда поддерживает детский спорт. Такой спортивный комплекс в лагере, где отдыхают в летний сезон более 1000 мальчишек и девчонок, просто необходим, – комментирует заместитель директора по общим вопросам Гайского ГОКа Александр Михин. – В лагере проводится очень много спортивных мероприятий, там ежегодно проводят каникулы воспитанники гайской спортивной школы «Рекорд», проходят тренировочные сборы теннисного клуба УГМК и т.д. Новый спортивный комплекс дает возможность всем тренироваться в отличных условиях, так как он универсален, рассчитан на детей разного возраста и уровня физической подготовки. Кроме того, он эстетичен и украсил территорию лагеря».

В «Солнечной горке» уже был оборудован зал для занятий настольным теннисом, а теперь спортсмены, занимающиеся другими видами спорта, имеют возможность поддерживать физическую форму, оттачивать мастерство.

На беговых дорожках нового спорткомплекса уже состоялись первые соревнования. Первыми оценили новую площадку спортсмены отделений велоспорта, волейбола, хоккея, лыжных гонок из школы «Рекорд». Они соревновались в легкоатлетическом забеге «Знай наших». На футбольном поле и площадках для игр с мячом прошли соревновании «Лето с ГТО», посвященные Всероссийскому Олимпийскому дню, и «Весёлые старты», пояснили в пресс-службе УГМК.

Гай, Елена Васильева

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