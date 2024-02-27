Скоропостижно скончался мэр Саянска

Мэр Саянска в Иркутской области внезапно скончался. Он руководил городом почти десять лет.

Как сообщает в своем телеграм-канале губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, Олегу Боровскому было 64 года. Характеризуют его как грамотного руководителя, который делал все для того, чтобы сорокатысячный Саянск стал более комфортным для жителей.

Олег Боровский стал мэром Саянска в 2014 году и переизбрался в 2019 году, получив 83 процента голосов избирателей.

Саянск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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