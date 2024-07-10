Травничество 2.0. Как бывший сомелье основала на Алтае производство эликсиров

Алтай называют природной аптечкой России из-за разнообразия трав и дикоросов. Сюда часто едут восстанавливать здоровье, перезагрузить тело и дух. Предпринимательница Ульяна Гладий, в прошлом шеф-сомелье, приехала на Алтай из Москвы и основала бизнес по производству фитопрепаратов. Сейчас ее компания Istok.Lab выпускает более 10 тысяч продуктов в год и имеет площадки в Барнауле и Белокурихе.

Идея создания концентратов на основе алтайских трав пришла во время пандемии. «Тогда винная отрасль в России просела, многие проекты пришлось поставить на стоп. Я думала над тем, чтобы открыть свою винодельню, но съездив в Крым, поняла, что земледелие такого цикла – не мое. Идея же создавать продукты для здоровья и долголетия из наших трав была не спонтанной. Реперной точкой стала болезнь младшего брата. Мы с болезнью справились, а я поняла, что это именно то, чем хочу заниматься. Я сама потребитель БАДов, вокруг меня всегда были нутрициологи, специалисты профилактической медицины, друзья-врачи. Проанализировав все, я пришла к выводу, что в России не ведется работа по раскрытию истинного потенциала наших растений. Крупные зарубежные компании работают с ними иначе. Наши дикоросы востребованы в китайской народной медицине, в Японии, а мы как будто их недооцениваем. Взаимодействием с растениями с точки зрения природных циклов, например лунного календаря, у нас вообще никто не занимается. Да, есть травники, но из крупных компаний никто не смотрит в эту сторону», – рассказала Ульяна.

Предпринимательница подчеркивает, что в таком отношении к растениям нет эзотерики. К работе травников привлекаются различные НИИ. «Учимся понимать растения и на сегодняшний день являемся единственной ноосферной компанией по работе с растениями и созданию продуктов в своей сфере в России. Фармацевтическим гигантам эта концепция неинтересна, потому что это долго и сложно объяснить потребителю. Меня это не пугает. Я привыкла играть в долгую», – говорит Ульяна.

Бизнес, основанный на апгрейде бабушкиных рецептов травяных сборов, развивается без инвесторов. На старте Ульяна вложила 4 миллиона рублей из личных накоплений, затем помогли кредиты под поручительство Корпорации МСП. Теперь в компании налажено производство полного цикла: сбор и сушка трав, экстрагирование, изготовление эликсиров и упаковка.

На предприятии трудятся 200 травников. Они собирают целебные растения в Сибири и на Урале в период с мая по сентябрь. За сезон выходит более тонны. «При сборе соблюдаются циклы лунного и солнечного календарей. Кто-то из травников собирает определенные травы, кто-то ягоды, а кто-то грибы. Каждый не только правильно собирает растения, но и распознает их состояние. Нам важно сохранить максимальную пользу, поэтому сбор идет в сухую погоду. Если пошел дождь, то после него сбор останавливается на 16 часов. Также растения не собирают при ярком свете, так как полезные эфирные масла испаряются. Сушка трав происходит в день сбора. Каждое растение сушится отдельно на стеллажах в проветриваемом помещении», – объясняет Ульяна.

Эликсиры и травяные сборы Istok.Lab изготавливаются по собственным разработанным рецептам. «В наших составах нет спирта, они на водной основе. Аналогов в России нет. В фитоконцентратах есть всем известные ромашка аптечная, гриб чага, а также растения, которые были незаслуженно забыты. Например, синюха голубая, которая по седативным свойствам намного сильнее, чем валериана. Эликсиры функциональны, это флакончик с распылителем. Упаковка – российское стекло. Когда начинали бизнес, использовали европейский пластик, который закупали в Польше. Но потом из-за рисков срыва поставок перестроились на другую упаковку», – отмечает владелица компании.

Продуктовая линейка постоянно пополняется. Например, есть сборы для крепкого сна, повышения иммунитета, антистресс, детокс, сбор с афродизиаками. Популярна линейка церемониальных сборов, в которых более 50 ингредиентов – их нужно заваривать в термосе в течение 18 часов.

«Мы продвигаем нашу продукцию через экспертов – нутрициологов и фитотерапевтов. Продаем концентраты на маркетплейсах, а также в 100 точках офлайн – оздоровительных центрах. Наши сборы часто берут в работу психотерапевты. Нам, и вообще отечественным БАДам, стали доверять больше. Во многом это происходит благодаря поддержке государства. С уходом некоторых зарубежных компаний для нас освободилось больше пространства. Появляется много новых игроков. Фармкомпании смещают курс в сферу профилактики. Заниматься БАДами сейчас выгодно, потому что есть запрос со стороны потребителя. Наша производственная рентабельность на сегодняшний день 50%», – отметила Ульяна Гладий.

Подробности – в видео на нашем канале.

Сибирь, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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