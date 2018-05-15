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Понедельник, 21 мая 2018, 16:14 мск

Новости Бульварное чтиво

Бузова голышом разлеглась на газоне, прикрываясь пальмовой веткой

Фото: www.instagram.com/buzova86/

Телеведущая Ольга Бузова наслаждается отдыхом на Сейшелах и продолжает публиковать на своей странице в Instagram откровенные фотографии.

Певица выложила в соцсеть снимок, где она лежит на газоне. При этом на девушке из одежды ничего нет. Наготу Бузова прикрыла пальмовой ветвью.

Ольга Бузова на Сейшелах

Пользователи посетовали, что телеведущей больше нечем привлечь внимание к собственной персоне как только обнажением. «Осталось в космос голой полететь!» – прокомментировали снимок.

Другие сравнили Бузову с балериной Анастасией Волочковой, которая также часто публикует снимки откровенного содержания. Звезда нередко отдыхает на море и делится с поклонниками фото в купальнике и без оного.

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Виктория, Служба информации РИА «Новый день»

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