Бузова голышом разлеглась на газоне, прикрываясь пальмовой веткой

Телеведущая Ольга Бузова наслаждается отдыхом на Сейшелах и продолжает публиковать на своей странице в Instagram откровенные фотографии.

Певица выложила в соцсеть снимок, где она лежит на газоне. При этом на девушке из одежды ничего нет. Наготу Бузова прикрыла пальмовой ветвью.

Пользователи посетовали, что телеведущей больше нечем привлечь внимание к собственной персоне как только обнажением. «Осталось в космос голой полететь!» – прокомментировали снимок.

Другие сравнили Бузову с балериной Анастасией Волочковой, которая также часто публикует снимки откровенного содержания. Звезда нередко отдыхает на море и делится с поклонниками фото в купальнике и без оного.

Виктория, Служба информации РИА «Новый день»

Виктория. Другие новости 15.05.18

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