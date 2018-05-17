В Британии девушку судят за то, что один из ее любовников убил соперника

В Великобритании 29-летняя Сара Брамли пойдет под суд за то, что она стравила своих любовников, и один из них расправился с соперником. Девушка недоумевает, почему она должна расплачиваться за преступление, которого, по ее мнению, не совершала.

Брамли одновременно встречалась с двумя парнями – Дэвидом Сондерсом и Майклом Лоусоном. Во время ссоры с первым она отправила ему фотографию, где занимается оральным сексом со вторым мужчиной. Сондерс заревновал и начал преследовать Лоусона. Ревнивец разбил парню машину и получил судебный запрет приближаться к сопернику, пишет Mirror.

Решение суда не остановило Сондерса, он напал с ножом на Лоусона и убил его. Преступника приговорили к пожизненному лишению свободы. В это время Сара Брамли покинула Великобританию и переехала в Австралию. По всей видимости, девушка пыталась дистанцироваться от бывшего парня, обвиненного в убийстве.

Однако следователи посчитали, что в трагедии есть доля вины девушки. По мнению правоохранителей, Сара не просто отправила интимное фото своему экс-бойфренду, но и указала место, где находится ее любовник, а также сама предложила Сондерсу напасть на него.

Брамли арестовали по обвинению в подстрекательстве к убийству. В скором времени она предстанет перед судом.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 17.05.18

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