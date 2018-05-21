Россиянина кинули за решетку из-за мастурбации в самолете

В международном аэропорту Дели задержали гражданина России, который мастурбировал на борту самолета, летевшего из Стамбула в Индию.

На 58-летнего россиянина индийского происхождения пожаловалась сидевшая рядом с ним пассажирка. Женщина заявила бортпроводникам, что ее сосед расстегнул ширинку и стал заниматься онанизмом.

Чтобы унять скандал, члены экипажа отсадили извращенца от возмущенной пассажирки, а после приземления лайнера передали россиянина полицейским. Теперь мужчине грозит штраф за неподобающее поведение, передает «Лайф» со ссылкой на издание Press Trust of India.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.18

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