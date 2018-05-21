В Нью-Йорке модель PlayBoy и ее семилетний сын упали с 25 этажа

В Нью-Йорке погибла 47-летняя Стефани Адамс и ее семилетний сын. В молодости женщина была моделью PlayBoy. Причины произошедшего выясняются.

Тела Адамс и ее ребенка нашли во внутреннем дворике отеля на Манхэттене, сообщает People. По версии правоохранителей, женщина с сыном выпали из окна 25-го этажа около восьми утра.

Известно, что Стефани и ее бывший супруг боролись за право опеки над их общим сыном. Мать собиралась взять ребенка с собой на отдых в Испанию, где по слухам к ним должен был присоединиться ее новый бойфренд. Однако суд не разрешил вывезти мальчика.

Стефани Адамс была моделью эротического журнала PlayBoy в 1992 году. Позже она написала несколько книг по психологии и самопомощи.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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