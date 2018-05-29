Нет мужчин – нет стресса: 106-летняя жительница Британии раскрыла секрет долголетия

Жительница Великобритании, которая месяц назад отпраздновала 106-й день рождения, считает, что так долго прожить ей удалось благодаря отсутствию мужа. Бабушка утверждает, что никогда даже не ходила на свидания.

Мэдлин Дай родилась в 1912 году. По ее словам, она никогда не встречалась с мужчинами, не вступала в брак, а потому ей удалось избежать стрессов, связанных с отношениями, пишет The Mirror.

Дай до 103 лет жила одна в своем доме, только три года назад она наняла сиделку. Как утверждают родственники пожилой женщины, для своего возраста она очень активна, сама одевается, не пользуется тростью при ходьбе и часто общается с друзьями.

Когда Мэдлин спрашивают, были ли у нее отношения с мужчинами, она неизменно отвечает: «У меня никогда такого не было, поэтому я до сих пор жива».

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 28.05.18

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