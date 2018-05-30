У Анджелины Джоли роман с суперзлодеем

Голливудская актриса Анджелина Джоли больше не одинока. Как утверждают СМИ, звезда нашла своей счастье в лице не менее знаменитого Тома Хиддлстона.

Инсайдеры сообщают, что 42-летняя Джоли и 37-летний Хиддлстон вместе уже несколько месяцев. Их роман закрутился после церемонии «Золотой глобус», на которой коллега Тома по съемам в популярной кинофраншизе «Мстители» Крис Хэмсворт только и делал, что говорил Джоли о Хиддлстоне.

Анджелина в настоящее время находится в Британии, она исполняет одну из главных ролей в сказке «Малефисента». Не исключено, что кроме съемок у актрисы и другие интересы на туманном Альбионе.

Ранее новозеландский таблоид Woman's Day написал, что Джоли собирается замуж за британского миллионера. Вполне вероятно, что избранником может быть Хиддлстон – он из Великобритании и действительно богат, благодаря успешности фильмов с ним.

Том Хиддлстон известен зрителю по роли бога Локи в кинематографической вселенной Marvel, а также по фильмам «Полночь в Париже», «Выживут только любовники», «Багровый пик» и сериалу «Ночной администратор». Актер был награжден премией «Золотой глобус» в 2017 году, а также номинировался на премию BAFTA.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 29.05.18

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