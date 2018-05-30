Совет по самообороне от китайских полицейских рассмешил Сеть

Стражи порядка в КНР выпустили социальный ролик, в котором продемонстрировали самый эффективный прием самообороны. Видео, опубликованное на YouTube-канале New China TV, получилось скорее комичным, нежели серьезным.

Дело в том, что, по мнению китайских полицейских, если хулиган угрожает ножом, следует немедленно убежать с пронзительными воплями. Такой способ поможет обратить внимание прохожих и правоохранителей.

В китайских соцсетях ролик собрал 16 млн просмотров за короткое время. Однако в комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые написали, что это действительно дельный совет. Другие выразили сомнение в том, что стоит поворачиваться к нападающему спиной, ведь он может и метнуть нож в убегающего.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 30.05.18

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