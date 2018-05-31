Трамп обсудил американские тюрьмы с Ким Кардашьян

Президент США Дональд Трамп встретился со звездой реалити-шоу и фотомоделью Ким Кардашьян. Об этом он сообщил в своем микроблоге в твиттер.

По словам Трампа, темой встречи с Кардашьян стала тюремная реформа и вынесение приговоров.

Ким Кардашьян призывает освободить Элис Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за контрабанду наркотиков. Женщине 62 года, из них 21 год она прожила в тюрьме.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 30.05.18

Совет по самообороне от китайских полицейских рассмешил Сеть. / У Анджелины Джоли роман с суперзлодеем. / Нет мужчин – нет стресса: 106-летняя жительница Британии раскрыла секрет долголетия. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»