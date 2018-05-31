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Четверг, 31 мая 2018, 09:40 мск

Новости Бульварное чтиво

Трамп обсудил американские тюрьмы с Ким Кардашьян

Фото: www.instagram.com/kimkardashian/

Президент США Дональд Трамп встретился со звездой реалити-шоу и фотомоделью Ким Кардашьян. Об этом он сообщил в своем микроблоге в твиттер.

По словам Трампа, темой встречи с Кардашьян стала тюремная реформа и вынесение приговоров.

Ким Кардашьян призывает освободить Элис Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за контрабанду наркотиков. Женщине 62 года, из них 21 год она прожила в тюрьме.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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