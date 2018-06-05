«Не порвите брюки»: хейтеры допекли Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова часто делится с поклонниками откровенными фото в социальных сетях. Снимки собирают не только комплименты от восторженных фанатов, но и немало язвительных высказываний в адрес звезды со стороны хейтеров.

Похоже, Волочковой надоело читать про себя всякие гадости, поэтому в этот раз балерина закрыла возможность писать комментарии под очередным постом.

На фото Волочкова сидит на экстремальном шпагате между пляжными лежаками в отеле Merit Royal на Кипре. «Прежде чем выливать ушаты грязи, попробуйте так сделать для начала. Аккуратно. Не порвите брюки и связки», – подписала снимок балерина.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.18

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