В Бразилии считавшийся умершим младенец восемь часов провел в могиле

Шокирующая история произошла в Бразилии. Новорожденная девочка провела восемь часов в могиле, потому что бабушка посчитала ее мертвой. Ребенка спасли полицейские.

В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о том, что 15-летняя девушка индийского происхождения родила младенца, которого закопали во дворе, но о случившемся в полицию не доложили, пишет The Mirror.

Когда стражи порядка прибыли на указанное место, они нашли в могилу по тихому хныканью, которое доносилось из-под земли, и начали копать. Под полуметровым слоем почвы лежал младенец, завернутый в ткань.

15-летняя роженица сообщила, что схватки прошли очень быстро и малыш выскользнул и ударился головой об пол в ванной комнате. 57-летняя бабушка новорожденной решила, что та мертва и по старинному обычаю закопала ее во дворе, обернув тканью.

Врачам удалось выходить чудом выжившего младенца, который провел в могиле около восьми часов. У девочки была не угрожающая жизни травма черепа, но в остальном малышка вполне здорова.

Теперь бабушке грозит обвинение в покушении на убийство внучки. Женщина свою вину отрицает, упирая на то, что все делала согласно традиции и именно поэтому не сообщила в полицию о гибели малыша.

Бразилиа, Служба информации РИА «Новый День»

Бразилиа. Другие новости 07.06.18

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