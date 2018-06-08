В Британии поступили в продажу мужские трусы с защитой от детей

Британская компания, которая производит нижнее белье, выпустила специальную модель для отцов маленьких детей. Теперь ребенок не сможет вывести папу из равновесия, случайно ударив по чувствительному месту.

Как обещают разработчики, удар малыша надежно отразит встроенная «ракушка». Трусы плотно облегают фигуру и удерживают половые органы в фиксированном положении. Поэтому можно играть с детьми, не беспокоясь о том, что ниже пояса.

Белье уже поступило в продажу, передает The Daily Mail. Его стоимость – 28 долларов США.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 08.06.18

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