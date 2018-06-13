Самолет экстренно сел из-за пьяного пассажира с резиновой куклой

Самолет британской авиакомпании был вынужден совершить экстренную посадку из-за пассажира, который устроил дебош на борту. Мужчина взял с собой в полет резиновую куклу и вел себя непристойно.

Инцидент произошел на борту лайнера, направлявшегося из Белфаста (Северная Ирландия) на Ибицу, передает BBC. Попутчики мужчины по фамилии Макдауэл пожаловались, что пассажир распивает алкоголь. К тому же он захватил с собой секс-игрушку – резиновую куклу.

Несмотря на замечания бортпроводников, хулиган продолжил вести себя отвратительно. В результате пилоты приняли решение посадить самолет в аэропорту Тулуза-Бланьяк во Франции.

Дебошира забрала полиция, пока неизвестно, какое наказание он понесет. Со своей стороны авиакомпания запретила Макдауэлу пользоваться ее услугами пожизненно.

Белфаст, Служба информации РИА «Новый День»

Белфаст. Другие новости 09.06.18

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