В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за «развратного» платья

Телеведущая Амаль Аль-Авади из Кувейта пожаловалась в социальной сети, что лишилась работы из-за наряда. Зрители посчитали, что платье теледивы вызывающее.

29-летнюю телеведущую отстранили от работы в прямом эфире. «В последние две минуты шоу я услышала: «Аль-Авади выходи из прямого эфира или я закрою канал»», – рассказала девушка в трансляции в Snapchat.

По мнению Амаль, она не нарушила никаких предписаний, указанных в контракте. Однако зрители посчитали, что такой наряд нельзя носить ведущим во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Эль-Кувейт, Служба информации РИА «Новый День»

Эль-Кувейт. Другие новости 14.06.18

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