Пить и веселиться: 105-летняя американка раскрыла свой секрет долголетия

Жительница Флориды Хелен Гранье, которой недавно исполнилось 105 лет, считает, что прожила так долго, потому что никогда и ни в чем себя не ограничивала. Бабушка рассказала, что кутила ночь напролет, а потом шла на работу.

Хелен призналась, что не планировала прожить такую долгую жизнь, пишет «Лента.ru». Да и ее близкие не думали, что при таком образе жизни бабушка отметит 105-летие. «Я пила пиво, курила и все такое. Гуляла всю ночь, танцевала, а затем шла работать», – рассказала пожилая женщина.

Более того, бабушка заявила, что всегда любила азартные игры, однако муж не пускал ее в Лас-Вегас, опасаясь, что она спустит состояние в игровых автоматах. Когда супруг скончался, Хелен отправилась в казино.

В настоящее время неунывающая бабушка живет в элитном доме престарелых в кругу близких друзей. По словам окружающих Хелен людей, ее поступки не дают усомниться в том, что она абсолютно адекватно воспринимает реальность.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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