В Колумбии скончался телеведущий из России

В Колумбии найдено тело россиянина Андрея Бородина. Он был участником нескольких телепроектов, транслировавшихся в России.

По данным полиции, молодой человек скончался еще в мае. Его труп обнаружили в закрытом номере отеля. В полиции считают, что в смерти россиянина нет криминала, передает РИА «Новости» со ссылкой на российских дипломатов.

В настоящее время в Колумбию прилетела мать погибшего, чтобы забрать тело сына на родину. Представители посольства России взаимодействуют с местными властями и держат ситуацию под контролем.

Андрей Бородин был начинающим артистом, но успел принять участие во многих шоу – Comedy Club, «Звезды сошлись», «Голос», «Время покажет», «Званый Ужин» и «Популярная правда».

Отмечается, что первым о смерти Бородина сообщил в соцсетях стилист Сергей Зверев. Он разместил фото телеведущего в траурной рамке, никак не подписав снимок. Однако позже публикацию удалил.

Богота, Служба информации РИА «Новый День»

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