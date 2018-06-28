На 90-м году жизни ушел из жизни отец Майкла Джексона

В Лос-Анджелесе скончался Джозеф Джексон – отец короля поп-музыки Майкла Джексона. Он ушел из жизни на 90-м году жизни. Причиной смерти стала раковая опухоль поджелудочной железы.

Джозеф Джексон был музыкальным менеджером своих детей. Практически все они сделали карьеру в шоу-бизнесе. В начале 1960-х он основал группу Jackson 5, состоящую из его сыновей. Уже во взрослом возрасте Майкл Джексон рассказывал, что отец очень жестко воспитывал их и даже порол во время репетиций, если результат выступления его не устраивал.

Сам Джо признал, что детей наказывал, однако, по его словам, это спасло младших Джексонов от криминального будущего, а строгая дисциплина обеспечила их успех и принесла славу.

В 2014 году Джозеф принял за покойного Майкла награду Зала славы ритм-н-блюза. Кроме того, через год он сопровождал свою дочь Джанет на торжественной церемонии вручения наград телеканала BET.

В 2015-м у Джозефа случился инсульт, который спровоцировал проблемы со зрением. В июне 2018 года Джексона госпитализировали с диагнозом – четвертая стадия рака поджелудочной железы. В ночь на 27 июня он скончался в окружении семьи.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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