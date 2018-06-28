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Четверг, 28 июня 2018, 12:10 мск

Новости Бульварное чтиво

Спутник обнаружил на поверхности Земли гигантский член

Фото: сервис Google Earth

Спутник, предоставляющий изображения для сервиса Google Earth, сделал снимок гигантского пениса. Местные жители говорят, что неприличный рисунок заметили несколько месяцев назад.

Изображение детородного органа красуется на дне высохшего озера в австралийском штате Виктория неподалеку от Мельбурна. Размер вытоптанного в иле члена составляет более 50 метров. Таким образом, пенис можно с легкостью рассмотреть из космоса.

Спутник обнаружил на поверхности Земли гигантский член

По словам местных жителей, арт-объект появился несколько месяцев назад и до недавнего времени нисколько не волновал власти

Мельбурн, Служба информации РИА «Новый День»

Мельбурн. Другие новости 28.06.18

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