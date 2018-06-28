Спутник обнаружил на поверхности Земли гигантский член

Спутник, предоставляющий изображения для сервиса Google Earth, сделал снимок гигантского пениса. Местные жители говорят, что неприличный рисунок заметили несколько месяцев назад.

Изображение детородного органа красуется на дне высохшего озера в австралийском штате Виктория неподалеку от Мельбурна. Размер вытоптанного в иле члена составляет более 50 метров. Таким образом, пенис можно с легкостью рассмотреть из космоса.

По словам местных жителей, арт-объект появился несколько месяцев назад и до недавнего времени нисколько не волновал власти

Мельбурн, Служба информации РИА «Новый День»

Мельбурн. Другие новости 28.06.18

На 90-м году жизни ушел из жизни отец Майкла Джексона. / Ирония судьбы: актрису Марию Миронову обворовали на Садовом кольце. / В Португалии из-за некроза скончался российский музыкант. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»