Жительница Австралии ослепла из-за просроченной косметики

50-летняя Ширли Поттер из австралийского города Аделаида стала стремительно терять зрение после того, как воспользовалась тушью 20-летней давности. Женщина попросту не знала, что у косметики есть срок годности.

Ширли готовилась к встрече с дочерьми, которых давно не видела, пишет Daily Mail. Она сходила в парикмахерскую, купила новый наряд, а макияж решила сделать дома. Так как женщина редко пользуется косметикой, она взяла завалявшуюся у нее тушь и накрасила ресницы.

На следующий день глаза Ширли сильно раскраснелись. Офтальмолог сказал, что нет причин для беспокойства. Однако женщина начала постепенно терять зрение. Она обращалась к другим врачам, пока, наконец, медики не диагностировали опасную инфекцию.

«Врач спросил меня прямо, использовала ли я старую или устаревшую косметику. Я сказала ему, что использовала тушь, которой около 20 лет», – рассказала женщина.

Ширли назначили курс антибиотиков, но это не повлияло на ситуацию. Острота зрения женщины продолжает снижаться, по словам медиков, через три года Ширли ослепнет полностью.

Канберра, Служба информации РИА «Новый День»

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