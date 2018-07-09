Во время корриды бык снял скальп с легендарного матадора

Испанский матадор Хосе Падилья пострадал во время очередного боя с быком. 45-летний мужчина не успел увернуться от рогатого соперника и лишился куска кожи на голове.

Инцидент произошел в Аревало, пишет газета «Aplausos». Во время представления бык поддел матадора, а когда тот упал, животное боднуло и буквально оскальпировало Падилью. Несмотря на полученные травмы, матадор сумел подняться и покинуть арену.

Падилью прооперировали, наложив несколько десятков швов. Сам матадор заявил, что поклонникам не стоит волноваться о его здоровье, после оказанной медицинской помощи, он чувствует себя хорошо.

Стоит отметить, что Хосе Падилья является одним из самых известных матадоров Испании. В боях с быками он не раз был серьезно ранен, в частности, матадор потерял глаз и оглох на одно ухо.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 09.07.18

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