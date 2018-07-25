Трюк «бессмертного русского» с расплавленным металлом шокировал Сеть

В соцсетях набирает популярность видео сталевара, который бесстрашно сбивает струю расплавленного металла голой рукой. При этом мужчина остается невредимым. Пользователи из США уже прозвали героя ролика «бесстрашным русским».

Видео было опубликовано на YouTube еще два года назад, однако только сейчас стало популярным. Дело в том, что роликом заинтересовали пользователи сервиса Reddit. На кадрах сталевар снимает перчатку и проводит рукой по бьющему струей жидкому металлу.

На самом деле действие происходит не в России, а в Армении. Герой ролика – плавильщик Аркадий Мгдсян из города Алаверди.

Секрет трюка объясняется эффектом Лейденфроста – явлением, при котором жидкость в контакте с телом значительно более горячим, чем точка кипения этой жидкости, создает изолирующий слой пара, который предохраняет жидкость от быстрого выкипания, в том числе защищает кожу от ожогов.

Ереван, Службы информации РИА «Новый День»

Ереван. Другие новости 24.07.18

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