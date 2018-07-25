Мел Би обещала «затащить» Виктории Бэкхэм в Spice Girls для воссоединения группы

Бывшая участница поп-коллектива Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) во время британского ток-шоу Loose Women заявила, что группа готова воссоединиться, передает Reuters. «Мы сёстры, в конце концов, мы вместе прошли удивительный, замечательный путь, и мы возвращаемся», – сказала она.

Она также отметила, что коллектив будет стараться, чтобы состав был полным, как в прежние времена, несмотря на противление со стороны Виктории Бэкхэм, которая отказывается участвовать в воссоединении «С ней тяжело. Но мы её затащим», – пообещала Мел Би.

Другие участницы Spice Girls ранее делали намеки, что планируют реализовать совместный проект. Напомним, Spice Girls появились в 1994 году и за время существования продали сотни миллионов альбомов. Группа окончательно распалась в 2000 году.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 25.07.18

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