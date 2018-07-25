Рок-музыкант спас жизнь фанатке, плюнув ей в глаз пивом

Гитарист американской рок-группы Every Time I Die Джордан Бакли узнал от поклонницы, что когда-то на концерте случайно плюнул ей в глаз. Однако вместе судебного иска, девушка поблагодарила музыканта.

Историю с неожиданным поворотом Бакли поведал в своем твиттере. Фанатка подошла к нему и сообщила, что однажды он плевался пивом со сцены и брызги попали девушке в глаз. На следующий день глаз разболелся и покраснел, так что американка была вынуждена обратиться к врачу.

Когда медики обследователи пострадавшую и взяли анализы, выяснилось, что у девушки злокачественная опухоль мозга. Благодаря тому, что болезнь была обнаружена на ранней стадии, от нее удалось излечиться.

Поклонница поблагодарила музыканта. «Если вы придете на концерт, это может спасти вам жизнь», – сделал вывод Бакли.

Лос-Анджелес, Службы информации РИА «Новый День»

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