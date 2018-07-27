Марадона позвал замуж 28-летнюю футболистку

Легендарный футболист Диего Марадона сделал предложение своей подруге Росио Олива, которая младше своего избранника на 30 лет. Девушка ответила согласием.

По данным Daily Mail, 67-летний Марадона предложил Оливе сочетаться браком во время празднования ее дня рождения. Свидетелями этого события стали 45 гостей. Стоит отметить, что Росио и сама ранее была профессиональной футболисткой.

Четыре года назад Марадона уже предлагал Оливе выйти за него. Однако затем пара объявила о разрыве отношений. Они выступили с взаимными обвинениями: футболист заявил, что Росио обокрала его, а девушка пожаловалась, что спортсмен ее бил.

Марадона уже был женат на актрисе Клаудии Вильяфанье. Этот брак продлился 20 лет.

Буэнос-Айрес, Служба информации РИА «Новый День»

Буэнос-Айрес. Другие новости 27.07.18

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