70-летняя пенсионерка застрелила мужа за любовь к порно

Пожилая американка хладнокровно застрелила своего мужа после того, как он оплатил подписку на телеканал с порнографией. Женщина сама сообщила в полицию о содеянном.

Убийство произошло в округе Джефферсон, штат Арканзас. 69-летняя Патриция Хилл дважды выстрелила в своего супруга 65-летнего Фрэнка Хилла. От полученных ранений он скончался на месте еще до прибытия полиции. Женщина сама позвонила 911, сообщается на официальном сайте полиции округа.

Позже на допросе она рассказала, что причиной конфликта стало порно. Супруги поссорились в сарае. Дело в том, что Фрэнк оформил подписку на телеканал для взрослых. Патриция отказалась от покупки, однако муж вновь оплатил показ. Тогда женщина сходила в дом, взяла пистолет и выстрелила в ногу благоверному, вторая пуля попала в голову, не оставив Фрэнку шансов выжить.

В настоящее время бабушка находится под арестом в ожидании суда.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 30.07.18

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