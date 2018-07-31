Жуткая женщина-ворона запугала пользователей WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp жалуются на пугающего бота, который грозит смертью и рассылает жуткие сообщения. Полиции разных стран уже выпускают предупреждения, пока до конца неясно, кто за этим стоит и чего добивается.

Бот называет себя Момо, на аватаре этого пользователя в чате стоит изображение жуткого существа, похожего одновременно на женщину и птицу. При общении он переходит на язык собеседника и сообщает, что Момо погибла три года назад.

Далее идут угрозы. Бот заявляет, что пользователь должен переслать сообщение 15 друзьям, если он не хочет, чтобы в полночь Момо появилась в его спальне и наблюдала за тем, как он спит.

На странное создание пожаловались жители Германии, Испании и ряда других стран. Они утверждают, что Момо начинает им слать странные картинки, преимущественно она выходит на связь по ночам.

Полиция Испании даже выступила с официальным предупреждением, в котором рекомендует не общаться с пользователем Момо. Не исключено, что с помощью этого бота хакеры пытаются похитить личные данные, или распространить вирус.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 31.07.18

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