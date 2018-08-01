Помощница британского министра подрабатывала элитной проституткой

В Британии помощница в политической партии Тори, секретарша 44-летнего министра строительства Доминика Раэба Ребекка Тотт имела неплохой дополнительный заработок – она оказалась элитной проституткой и предлагала сексуальные услуги на эскорт-сайте, сообщает Daily Mail.

Фото: Daily Mail

О тайном заработке Ребекки стало известно после того, как с ней связался репортёр, притворившийся богатым клиентом. 20-летняя девушка встретилась с ним в пятизвёздочном отеле дважды, получив за каждый визит по £750. В разговоре она хвасталась, что знает каждый шаг её начальника, и смеялась над идеей журналиста заняться сексом на столе Раэба, передает Life. «Я знаю о нём всё. Я знаю каждое его движение. Я знаю, где он будет сегодня», – заявила девушка.

Ребекка также сказала журналисту, что за полученные деньги готова сделать «всё, что вы хотели бы мне предложить». Спецслужбы организовали расследование, в ходе которого выяснят, есть ли от действий девушки потенциальная угрозы как для Великобритании, так и для политика.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 31.07.18

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