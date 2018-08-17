На якутской реке обнаружили стаю пьяных чаек

В соцсетях появилось видео, на котором будто парализованные несколько чаек сидят на берегу. Проходящие мимо люди птиц совершенно не пугают. Оказалось, что чайки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Место, где сняли ролик, находится в Якутии на берегу реки Тукэн. На кадрах птицы не двигаются и словно в замедленной съемке поворачивают головы, даже дают взять себя в руки. Видео тут же разлетелось по социальным сетям, а пользователи строили догадки о том, что стало причиной столько странного состояния птиц. Некоторые предположили, что пернатые надышались угарным газом из-за лесных пожаров. Впрочем, были и те, кто в шутку предположил, что чайки просто пьяные.

Эта версия оказалась правдой. Как сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, предположительно чаек накормили хлебом с алкоголем, поэтому они были обездвижены, передает «Интерфакс».

Более того, общественники Верхневилюйского района, которые проезжали мимо, видели этот инцидент и утверждают, что птицы вскоре улетели, по все видимости, протрезвев.

В свою очередь рабочая группа экологов провела рейд на реке Тукэн, в ходе проверки инспекторы не обнаружили погибших рыб или птиц.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 17.08.18

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