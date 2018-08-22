В Африке обнаружили львов-геев и сняли на видео

Посетители африканского заповедника обнаружили однополую пару львов и даже запечатлели их спаривание на видео. Ролик опубликовали на видео-хостинге YouTube.

По словам автора видео, он около 20 лет ездит на сафари и не раз наблюдал, как львы занимаются любовью. Однако хищников геев наблюдал впервые.

Впрочем, однополые отношения у животных имеют совершенно иной смысл, нежели у людей. По мнению участника сафари в южноафриканском национальном парке Крюгера, львы таким образом демонстрируют свою силу. Альфа-самец, взобравшись на своего конкурента, просто доказывал ему, кто тут главный.

Национальный парк Крюгера расположен на северо-востоке ЮАР, является частью биосферного резервата Крюгер-ту-Кэньонс, образованного в 2001 году. На его территории обитают тысячи львов, леопардов, слонов, буйволов и носорогов.

Кейптаун, Служба информации РИА «Новый День»

Кейптаун. Другие новости 21.08.18

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