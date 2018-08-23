Волочкову экстренно госпитализировали в Греции

Анастасия Волочкова была вынуждена обратиться за помощью к медикам после того, как поплавала в море. По словам самой балерины, все обошлось и теперь она продолжает свой отдых в Греции.

Об инциденте танцовщица рассказала на своей странице в Instgram. Волочкова плавала в море и случайно ударилась ногой о камень, на котором были морские ежи, почувствовав резкую боль, балерина поспешила на берег.

«Увидев стопу, испугалась! Она вся была в иголках черных!" – отметила Волочкова.

Артистку немедленно госпитализировали. «2,5 часа врач вытаскивал 20 иголок!» – поделилась танцовщица.

По словам балерины, в настоящее время она чувствует себя хорошо и продолжает загорать и плавать.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 23.08.18

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