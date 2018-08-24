Модель Playboy нашли задушенной в собственной спальне

В Филадельфии обнаружили труп 36-летней экс-модели Playboy Кристины Карлин-Крафт. По предварительным данным, женщину задушили.

За несколько дней до убийства дом модели ограбили, передает New York Post. Тогда полицейские приезжали на место происшествия, однако преступников пока не поймали.

В настоящее время следователи выясняют, связано ли ограбление с убийством. Тело Карлин-Крафт отравили на экспертизу, патологоанатомы установили, что преступник задушил свою жертву.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 23.08.18

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